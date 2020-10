Sinteklaasyntocht yn Ljouwert krijt Grize Pyt

Der is keazen foar in Grize Pyt, om't dizze neffens de komitees in neutrale kleur hat en it imago is net negatyf. Wichtich is dat de kleur fan de Pyt net mei in hûdskleur ferlike wurde kin. De komitees wolle de oanpassingen uterlik by de yntocht fan 2021 trochfierd ha.

De yntocht giet dit jier fanwegen corona net op tradisjonele wize troch, mar der komt in alternative yntocht yn Ljouwert.