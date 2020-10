Toer fan Marsumer Poptaslot yn de stegers; sipel kriget nije laaien

Der hawwe wolris earder renovaasjes west, mar nei fjirtich jier is de sipel no wer oan bar, seit slotbewarder Bert Prins. Der wie nochal wat lekkerij yn en dêrom moat er opnij belein wurde mei laaien. Fierders wurde by wize fan stekproef in pear muorre-ankers út de muorre helle. As se ferruske binne, wurde alle muorre-ankers oanpakt.

"In moaie put"

Fanwege de corona komme der sûnt maart gjin besikers op it Poptaslot en dus hawwe de boufakkers alle romte. Op dit stuit wurdt by de steigers op in boulift opboud. Ien fan de liftbouwers sjocht de foardielen wol yn fan dizze put: "Dit binne moaie projekten. Kinst in bytsje om dy hinne sjen. Sa'n âld gebou sprekt wat mear ta de ferbylding. Ik hie hjir noch nea earder west."

De foartún fan it Poptaslot is wol iepen foar besikers. Nijsgjirrigen kinne út de tún wei de renovaasje folgje.