Sette de sealkompetysjes dit jier noch útein? Kuorballers Flamingo's ha der noed oer

Foar de kuorballers fan de Flamingo's út Bûtenpost sit de earste helte fan de fjildkompetysje der hast op. Gewoanwei set ein oktober de sealkompetysje útein. Mar troch de nijste coronamaatregels is it noch folslein ûndúdlik oft der in sealkompetysje komt, en wannear't dy kompetysje dan úteinsette kin. Foarsitter Ette-Frits Veenstra makket him soargen. Alle amateursport-kompetysjes binne op syn minst fjouwer wiken stillein.