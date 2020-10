Angelsportferiening Voorwaarts út Drachten yn it spier foar skjinne fivers

Mei in spesjale boat wurde de planten út it wetter helle. De metoade dy't brûkt wurdt soarget derfoar dat de planten ek definityf ferdwine. Dit yn tsjinstelling ta meanen. Dan komme de planten nei ferrin fan tiid werom.

Libbensgefaarlik

Neffens bestjoerslid Siebe Huizenga binne de planten net allinnich ferfelend foar de fiskers, mar is it ek noch ris gefaarlik foar bern. "As je der ynfalle, dy planten sitte fêst oan de grûn, dêr kinsto net yn swimme", seit Huizenga.

De feriening betellet it skjinmeitsjen fan de fiver yn gearwurking mei Sportvisserij Fryslân en Nederlân út eigen bûse. De gemeente Smellingerlân betellet dus net mei. "Dan kinne se ek net nee sizze", seit Huizenga.

De feriening hopet dat as dizze proef slagget, de gemeente de folgjende kear wol meibetelje wol. "As dit allegearre goed giet is it op de lange termyn goedkeaper. As it allegearre fuort is dan krije je in natuerlike fiver, mei natuerlike plantegroei. Dan hawwe je hast gjin ûnderhâld", seit Huizenga.

Besjoch hjirûnder it folsleine petear mei Siebe Huizenga: