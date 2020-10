HEA! Tûzen kear opdrukke foar in wrâldrekôr

It is in leadswiere cross-fit oefening en dan ek noch 1000 kear yn in oere. De 22-jierrige Drachtster militêr Nicky Konijn sil in rekôrpoging 'chest to the ground burpee' dwaan. De oefening is in kombinaasje fan squatte, opdrukke en omheechspringe. Foar Nicky net allinne in fysike, mar ek in mentale útdaging.