Frijwilligers sportferienings yn 'e knipe: "Se stean foar problemen dêr't se net op taret binne"

Finansjeel sjoen is oan de measte problemen wol in mouwe te passen, tinkt De Vries. Euvel is dat de bining dy't minsken hawwe mei harren feriening no fuortfalt. "Minsken binne frijwilliger omdat se it sa moai fine om bygelyks in training te fersoargjen of as team hieltyd better te wurden." Neffens De Vries komme de frijwilligers no foar hiele oare kwestjes te stean: "Wy pleatse harren no foar problemen dêr't se net op taret binne."

Trou oan de feriening

Neffens De Vries falt it ôfnimmende ledetal by sportferienings yn Fryslân noch ta. "Wy binne yn Fryslân trou oan ús ferieningslibben. Dat is ek it begjin fan de oplossing. It sil de kommende moannen noch yngewikkeld bliuwe, mar we sille trou oan elkoar en de feriening wêze moatte om de feriening oerein te hâlden."