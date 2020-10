Húsdokter Bart Maats jout antwurd op harkersfragen oer it coronafirus

Kin ik noch nei de húsdokter? Hoe goed binne de húsdokters taret op dizze nije coronagolf? Hoe foarsichtich moat ik wêze? Watfoar klachten krij ik fan it firus? Wat kin ik sels dwaan om it firus tsjin te gean? Húsdokter Bart Maats, dy't sels it firus ek hân hat, jout woansdeitemiddei by Omrop Fryslân antwurd op dyn fragen oer it coronafirus.