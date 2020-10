Dr. Obe Postmapriis 2020 foar Jan Popkema: "Sa soan, sa heit"

"De útdaging by it oersettten fan dit boek is datst it Dútske orizjineel goed benei komst en dat it ek goed Frysk is. Ien fan de skaaimerken fan it Dútsk is dat it lange sinnen hat en dy ha ik wolris opknippe moatten. In oersetter moat rjocht dwaan oan de taal fan oarsprong en de ûntfangende taal", seit Jan Popkema.

Hy krige it idee om dizze klasssiker oer te setten fan syn soan Anne-Tjerk. "Hy hat it my oandroegen as mooglikheid, en dêr woe ik wol myn tosken yn sette." Syn soan krige yn 2012 de priis foar de fertaling fan De Hobbit. "It earste wat ik tocht doe't ik dit hearde; sa soan sa heit." Popkema is de priis in foarm fan taalbefoardering.