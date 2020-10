Dr. Obe Postmapriis 2020 foar Jan Popkema mei 'It parfum'

Jan Popkema (1942) is frisist en nearlandikus. Hy wurke ûnder oare by de learare-oplieding Frysk en Nederlânsk yn Ljouwert en wie leksikograaf by de Fryske Akademy. Dêrneist hat er literêr wurk fan bygelyks Gysbert Japicx oerset en Fryske learmiddels skreaun. De Fryske oersetting fan Das Parfum ferskynde yn 2018 by útjouwer Regaad.

De advyskommisje fan de dr. Obe Postmapriis bestie út Cees van Mourik (foarsitter), Cilla Geurtsen en Rein Smilde. De kommisje skriuwt oer It parfum: "Men fielt de emoasje, rûkt de stank, mar ek it ferskaat oan roken en men sit yn 'e holle fan de moardner fan Marianne. In hiel rike oersetting en in prachtige prestaasje!"

Utrikking

De priis wurdt troch deputearre Sietske Poepjes útrikt op 19 novimber yn gearwurking mei festival Explore the North. De priis bestiet út in bedrach fan 2.000 euro en in oarkonde. Yn ferbân mei de coronamaatregels kin der mar in beheind tal minsken by de útrikking oanwêzich wêze. Der sil dêrom in livestream wêze.