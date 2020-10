Ofrûne etmiel 124 nije coronabesmettings; Fryslân hat it risikonivo 'ernstig'

Plysje en BOA's fine it dreech de mûlkapkesplicht te hânhavenjen. Dat meldt krante it AD. Dat der salang diskusje west hat oer it nut fan mûlkapkes docht de saak gjin goed. Elkenien fan 13 jier en âlder moat yn 'e iepenbiere romte in net-medysk mûlkapke op hawwe. Dat wol it kabinet.

Gerrit van de Kamp fan plysjefakbûn ACP kin it allegearre net mear folge, sa seit er tsjin it AD. Rutte seit dat de wetlike grûnslach foar in mûlkapesplicht ûntbrekt. Dêr hie er dochs yn de simmer alle tiid foar, freget Van de Kamp him ôf.