Fryslân hat it risikonivo 'ernstig'; soad fraach nei foarrangstests

Sûnt it begjin fan de coronaútbraak hat sawat de helte fan it tal ferpleechhuzen yn Nederlân te krijen mei in coronabemetting of -útbraak. Dat meldt minister Hugo de Jonge oan de Twadde Keamer. It tal lokaasjes mei minstens ien besmetting is de ôfrûne tiid mei mear as 40 prosint tanaam. Yn fergelyk mei in moanne ferlyn is it tal ferpleechhuzen mei in besmetting ferdûbele.

By sawat 10.600 bewoners fan ferpleechhuzen is corona fêststeld. Ien op de trije is ferstoarn, wat delkomt op sawat 2,5 prosint. Mar gelokkich wurdt in grut diel fan de minsken wer better, skriuwt De Jonge.