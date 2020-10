Fryslân hat it risikonivo 'ernstig'

Yn dit stadium fan de coronakrisis hat 29 persint fan de wurkjenden lêst fan tanimmende wurkstress. Hast fjouwer op de tsien minsken dogge harren wurk mei minder wille en ien op de fiif ûnderfregen seit dat de sfear op it wurk hieltyd grimmiger wurdt. Ek jout goed ien op de trije minsken oan dat it fersom op it wurk tanimt.

In fyfde sjocht dat ûnderlinge spannings op de wurkflier oprinne. Dat docht bliken út in ûndersyk fan it CNV ûnder 1.500 leden. It fakbûn pleitet foar in akute krisishelpferliening om in stiging oan burn-outs foar te kommen.

"Dit binne alarmearjende sifers. It wetter stiet miljoenen wurkjenden oan 'e lippen. De ein fan dizze krisis is noch lang net yn sicht", seit CNV-foarsitter Piet Fortuin. "De oerheid moat no rap in flink bedrach frijmeitsje foar krisishelpferliening yn bedriuwen. In psychysk needhelpfûns."