Coronanijs fan 14 oktober: 124 nije coronabesmettings

De corona-app moat der ek yn it Frysk komme. Dat seit deputearre Sietske Poepjes. De app is no yn mear as 10 talen te lêzen, mar noch net yn it Frysk en dat wylst it Frysk de twadde rykstaal fan ús lân is. De provinsje wol de app graach yn it Frysk. "It is ek hiel persoanlik foar minsken. Dit giet oer jo sûnens, oer jo eigen wolwêzen en leefomjouwing. Dan wurket it hiel goed as jo dat yn it Frysk dwaan kinne, dat fielt fertroud", seit Poepjes.