Soad deade beammen yn súdeast-Fryslân troch de 'lettersetter'

It wurk set útein yn de omjouwing fan Noardwâlde, De Hoeve, Nijeholtpea en Sânhúzen. Mar der binne folle mear bosken oantaaste. Lykas dy by Donkerbroek en Oranjewâld. Yn de rest fan Fryslân liket it noch ta te fallen. Der kinne trije dingen barre: der wurde inkele beammen kapt, in kluster of in hiel boskperseel.

Al mei al sil minsken der absolút wat fan fernimme. Mar ek no al binne op guon plakken al in soad beammen spontaan omwaaid. It oantaaste hout dat aanst út de bosk komt, hat eins gjin wearde mear. It kostet benammen jild.

Mear soarten beammen

It is net sa dat der nei it kappen keale plakken oerbliuwe. As it giet om in beheind oantal beammen kin Steatsboskbehear derfoar kieze om te wachtsjen op jonge beammen dy't op in natuerlike wize opkomme, mar der sil ek grif nije oanplant nedich wêze.

Dat sil dan wol in bosk mei mear soarten beammen troch elkoar wêze, sadat it net sa gau mear troch ien sykte troffen wurde kin. Ien en oar kin wol eefkes duorje, want der is no in soad ferlet fan nije beammen.