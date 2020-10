Buma oer nije coronaregels: "Minsken moatte it sels dwaan, ek binnendoar"

Ek yn Fryslân moat it oantal kontakten safolle as mooglik beheind wurde, seit Buma. "We zitten midden in de tweede golf. De komende weken worden moeilijk, niet minder moeilijk dan in de totale lockdown die we eerder dit jaar hadden. We moeten ons instellen op het feit dat we midden in een wereldwijde pandemie zitten. De vraag is hoe we daar uit komen." Neffens Buma binne dêr alle Friezen en alle Nederlanners foar nedich. "Helaas moeten we veel meer binnen blijven."