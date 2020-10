Premier Mark Rutte: "We gaan naar een gedeeltelijke lockdown"

Het kabinet wil mondkapjes verplichten voor mensen boven de 13 jaar in openbare binnenruimtes. "We willen de slepende discussie voor eens en voor altijd beslechten. Juridisch moet het nog wel geregeld worden. We breiden de mondkapjesplicht ook uit tot het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs." Het gaat nog om een dringend advies, maar een verplichting komt er volgens Rutte zo snel mogelijk aan.

Horeca en winkels

De horeca gaat volledig dicht, zei Rutte. "De cafés en restaurants gaan weer dicht. Ook de terrassen, ook de coffeeshops. Hoe hard de horeca ook werkt, we kunnen er niet omheen. Eten halen mag nog wel, hotels kunnen open blijven. Het aantal clusters in de horeca is relatief beperkt, maar het gaat wel meteen om grote groepen."

Ook het verkopen van drank op avond naar 20.00 uur wordt verboden. Dat is fysiek en online het geval. "We willen voorkomen dat de kroeg zich naar de straat verplaatst. Daarom komt er een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur 's avonds. Ook komt er een verbod om na die tijd nog alcohol te nuttigen op straat."

Voor winkels worden maatregelen ook strenger. "Voor winkels zetten we een streep door de koopavonden, behalve voor de levensmiddelenbranche. De supermarkten moesten al bepaalde winkeluren instellen voor mensen met een zwakkere gezondheid. Maar we gaan nog eens in gesprek om het deurbeleid aan te scherpen. Een winkel kan per direct worden gesloten als het te druk is," vertelt premier Rutte.

Werk en sport

Premier Rutte roept mensen op zoveel mogelijk thuis te werken. "We zien helaas in gegevens over het openbaar vervoer en het aantal auto's dat de regels nog niet voldoende worden nageleefd."

Het kabinet legt teamsporten voor mensen boven de 18 jaar stil. "Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen in teamverband blijven sporten, maar de competities worden stilgelegd om reisbewegingen te beperken. Topsporters kunnen wel blijven trainen en ook het betaald voetbal kan door zonder publiek."

Geen groepen groter dan vier bij elkaar

Het kabinet wil dat er binnen en buiten geen groepen bij elkaar komen die groter zijn dan vier mensen (uitgezonderd kinderen onder de 13 jaar). De richtlijn om maar drie mensen op bezoek te krijgen zal voor de hele dag gelden. Wie dus drie mensen op bezoek krijgt, moet dus 's avonds niet nog eens andere mensen uitnodigen. "We zullen hierop ook extra handhaven. In kleinere groepen kunnen minder mensen tegelijkertijd worden besmet. Een feit is dat achter de voordeur een groot aantal besmettingen word doorgegeven."

Routekaart met risiconiveau's

Dinsdagochtend lekte er al een routekaart uit met plannen van het kabinet. Er zijn vier risiconiveau's op te zien: 'waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig'. Elk niveau wordt bepaald door een vast aantal besmettingen op 100.000 Nederlanders. Er zijn maatregelen die in ieder geval genomen moeten worden, en ook maatregelen waar over kan worden nagedacht.