Skries brekt wrâldrekôr mei flecht fan 12.000 kilometer

De skries begûn op 16 septimber mei de lange flecht. Underweis helle er somtiden snelheden fan hast 90 kilometer yn de oere. De fûgel hie in stjoerder by him, sadat ûndersikers him goed folgje koene.

De skries fleach mei fjouwer oare skriezen. "Ze lijken te weten waar ze zich op de wereld bevinden", seit Jesse Conklin fan it Global Flyway Network. "We kunnen het niet echt verklaren, maar ze lijken bijna een kaart in hun hoofd te hebben."

Strieljager

Neffens Conklin is de bou fan in skries te fergelykjen mei dat fan in strieljager, en kin er dêrom sa fier fleane. De wynstream boppe de oseaan ferklearret nei alle gedachten hoe't de fûgel de tocht folhâlde kin. Mooglik yt it bistje ûnderweis net.