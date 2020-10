V.V. Workum hopet dat der gjin 'grize gebieten' ûntsteane by coronaregels

Neffens Visser it it hanthavenjen fan de regels yn de measte gefallen net dreech. Mar dêr't de regels net folslein dúdlik binne, dêr is ek de kâns dat der wol diskusje komt. "De grize gebieten binne it meast lestich. Dêr hawwe je foar- en tsjinstanners by, dan krije je diskusje dy't je eins net wolle. Je moatte inoar wat skerp hâlde as it om it neilibjen fan de regels giet."

Finânsjes

Grutte finansjele problemen hat v.v. Workum noch net. "Ik tink dat der in soad klups binne dêr't de kantine mear as 40 persint fan de ynkomsten opsmyt. Mar wy sitte hjir mei in sportsintrum, de kantine is net fan ús en falt ûnder in stichting. Wat ús begrutting oanbelanget is it dus wol slutend en hat it net fuortendaalks skea. Wol foar sportsintrum De Rolpeal fansels. Wy hawwe noch net ien hân dy't seit: ik wol minder kontribúsje betelje. Wy binne tige wiis mei dy solidariteit. Dat jildt ek foar de sponsoaren. Der binne in soad oare klups dy't der hiel oars foar stean."