Positive testútslach sels trochjaan oan dokter: "Eins soe dat net moatte"

Brent Bearda Bakker, húsdokter fan Akkrum en wurdfierder fan de feriening fan Fryske Húsdokters, leit út wat de gefaren binne. "Het belangrijkste is dat wij zelf gevaar lopen. Als wij in actie moeten komen bij een gebroken been en iemand is besmet, dan lopen wij en onze medewerkers ook gevaar. Het tweede punt is dat ook het contactonderzoek aan patiënten wordt overgelaten. Sommige mensen kunnen die verantwoordelijkheid voor het informeren iets minder aan, daar zouden wij bij kunnen helpen. Als we het vermoeden hebben dat het niet goed gaat, zouden wij contact op kunnen nemen."

Wêrom is it net automatysk meinommen?

Bearda Bakker leit út dat kollega-húsdokters der net wiis mei binne. "GGD Fryslân is een van de laatsten die stopt om het door te geven aan huisartsen. Wij zouden graag zien dat als mensen een test aanvragen, dat mensen dan moeten invullen wie hun huisarts is zodat die meteen wordt meegenomen. Dat hebben wij in maart al aangegeven. Het gevolg is dat de GGD ernaar moet vragen, dat is wat ons betreft een stap te veel."

Oprop: meld it by de dokter

De hope is dat minsken it no sels trochjaan oan de dokters. "Er zijn landelijk afwegingen in gemaakt, daar ben ik niet bij geweest. De GGD maakt zich er op dit moment wel sterk voor. De GGD zegt nu dat het zo druk hebben dat ze het over de schoenen loopt en dat ze geen andere keuze hadden. Wij zijn daar natuurlijk erg ongelukkig mee en hopen dat de inzet kan worden uitgebreid. Zodra er lucht is, is dit wel het eerste dat ze zullen herstellen. Ik hoop daarom wel dat mensen die positief getest zijn het trouw aan hun huisarts doorgeven."