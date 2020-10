Mear coronabesmettings by Cambuur-tsjinstanner NAC Breda

De wedstriid tusken Cambuur en NAC jildt as in topper. De Brabanners steane earste yn de Keuken Kampioen Divisie wylst Cambuur op in tredde plak stiet.

Woansdei stiet er opnij in coronatest op it programma by de spilers en stêf fan NAC, dizze sille mooglik de trochslach jaan oer it al as net trochgean fan de wedstriid fan kommend wykein.