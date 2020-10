Minsken yn de takomst rapper út de skulden

Coronafirus

Troch it coronafirus is it no relatyf rêstich by de Kredietbank. "Veel schuldeisers hebben schulden nu een beetje op pauze gezet. Deurwaarders komen niet aan de deur, huurschulden worden in sommige gevallen even niet geïnd en dat geeft nu even rust. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk toch betaald worden."

De ferwachting is dan ek dat it nei de coronakrisis folle drokker wurdt mei minsken yn de skulden. "Je kunt dan denken aan zzp'ers, maar ook aan jongeren die hun weekendbaantje in de horeca zijn kwijtgeraakt."

Neffens Van der Meulen is it dan ek goed dat de gemeenten no dizze stap sette. "Zo kunnen we de mensen veel beter helpen met hun problemen."