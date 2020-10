Gjin wite, mar giele nûmerbuorden by Fryske fakânsjeparken

De parkearplakken by Eysingastate yn Sint Nyk hiene dizze grôtfol wite nûmerbuorden stean moatten. Mar fanwege de hege oantal besmettings mei it coronafirus yn ús lân bliuwe de Dútske gasten foar in grut part fuort. Dochs binne der noch ridlik wat minsken dy't it fakânsjepark mei sa'n 50 bungalows oandogge.

Karin en Hans Leufkens út Limboarch binne twa fan dy besikers. Se hiene eins oare plannen foar dizze hjerst, mar troch omstannichheden sliepe sy no yn Sint Nyk.

De plannen wiene Sardinië of Denemarken, en dan is Fryslân fansels wol wat oars. Al meitsje de Leufkens harren dêr net sa drok om: "Het is gewoon een hele andere vakantie: warm aankleden en dan naar de Waddenzee of het IJsselmeer en dan met een bak koffie in een restaurant."

Dat de plannen fan in soad fakânsjegongers yn sân hasten feroare wurde moasten merke se ek yn Sint Nyk. Dieneke Zoeting fan it fakânsjepark: "Sels juster wiene der noch minsken dy't boekten, en dy't deselde dei noch oankamen foar in wike fakânsje yn Fryslân."

Hoareka

Nettsjinsteande dizze positive lûden meitsje se harren by de Eysinga State wol soargen oer de parsekonferinsje fan tiisdeitejûn. Mooglik moat de hoareka opnij de doarren slute: "Dat is in strop foar de hoareka-ûndernimmer dy't hjir yn it restaurant sit."

De Limboargers wachtsje it ôf, se hawwe yn alle gefallen genôch plannen foar de kommende wike, dy't ek mei eventuele nije coronamaatregelen noch goed te dwaan binne: "Beetje rondrijden Stavoren, Joure, Wolvega. In verband met Covid doe je natuurlijk niet de grote steden."