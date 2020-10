30 moannen sel easke foar misbrûk styfdochter

In 50-jierrige ynwenner fan Wolvegea moat mooglik moannenlang de sel yn foar it misbrûken fan syn styfdochter. It Iepenbier Ministearje easket in selstraf fan 30 moannen tsjin de man. It misbrûk wie tusken jannewaris 2017 en maart 2018. It slachtoffer wie doe 16 en 17 jier âld.