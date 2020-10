Yn de rige foar de nije coronateststrjitte yn Ljouwert

Der stiet in grutte kontener en in grutte tinte op de Pallasweg 14 op De Hemrik. Hjirtroch kinne minsken drûch bliuwe mocht it de kommende hjersttiid reine.

Op it terrein is romte foar tolve auto's, dy't fan 9:00 oant 13:00 delkomme kinne foar in test. Mocht it te drok wurde, dan hat it bedriuw noch de mooglikheid om de doarren langer iepen te hâlden. "Mensen hebben zich van tevoren aangemeld en hebben een barcode gekregen, waarmee ze de tent in kunnen komen rijden en dan worden ze getest", leit Anita Stokman út.

Fakânsje en trochwurkje

Dat der grut ferlet is fan dit soarte kommersjele teststrjitten docht fuort op de earste moarntiid al bliken: "Er waren al iets van 80 aanvragen voor deze ochtend, dus ik denk dat we ons niet hoeven te vervelen."

De teststrjitte is ûnder oare bedoeld foar minsken dy't op reis sille en dêrby in negative coronatest sjen litte moatte. Mar ek minsken dy't foar harren wurk yn kontakt west hawwe mei immen mei corona. "Om de rest van het bedrijf door te laten draaien wil een werkgever weten of zijn werknemer positief of negatief is."

It is lykwols net de bedoeling dat minsken foar elk 'wissewasje' nei de teststrjitte komme seit Stokman. "Op een gegeven moment is het materiaal wel op."