RIVM: Ofrûne 24 oeren 143 nije coronabesmettings yn Fryslân

Der binne de ôfrûne 24 oeren yn Fryslân 143 nije coronabesmettings by kaam. Dat meldt it RIVM. Moandei kamen der 294 nije coronagefallen by; it heechste oantal dat der oant dan ta yn ien dei bykommen is. Snein wiene it der 179.

De measte fan de 143 nije besmettings waarden fêststeld yn de gemeente Ljouwert: 38. Yn Súdwest-Fryslân kamen 33 nije besmettings foar it ljocht. Skiermûntseach bliuwt foarearst coronafrij. Dêr binne noch hieltyd 0 minsken besmet mei it firus.

Yn gjin inkelde gemeente binne yn it ôfrûne etmiel minsken opnaam yn it sikehûs mei coronaklachten of ferstoarn oan de gefolgen fan it firus.