Kabinet wol hoareka folslein slute en drankferkeap jûns ferbiede

It kabinet sil hjoed beslute om de hoareka wer folslein te sluten yn de striid tsjin it coronafirus. Ynwijden befêstigje dat it kabinet dat frijwol wis bekend meitsje sil op de parsekonferinsje dy't foar 19.00 oere pland stiet. Ek de ferkeap fan alkohol oan winkels, sawol fysyk as online, wurdt yn de jûnsoeren ferbean. De ekstra beheinings soene twa wiken jilden gean moatte.

De swiere maatregels binne moandeitejûn bepraat yn it Veiligheidsberaad mei de boargemasters dy't foarsitters binne fan in feilichheidsregio. De saakkundigen fan it Outbreak Management Team (OMT) soene de hoareka sjen as in plak dêr't noch hieltyd in soad besmettings ûntstean, benammen ûnder jongerein.

Om foar te kommen dat minsken dan sels mar drank keapje en op in oar plak in feestje hâlde, wurdt de ferkeap fan alkohol yn winkels nei 20.00 oere ferbean. Ek it online bestellen en besoargje litten fan drank is net mear tastien.

Maksimaal trije gasten deis

Selskippen meie as it oan it kabinet leit net grutter wêze as fjouwer persoanen, sawol binnen- as bûtendoar. De rjochtline dat je net mear as trije minsken ûntfange meie yn hûs wurdt fierder oanskerpe. It oantal fan trije wurdt it maksimum foar in hiele dei.

Moandei lekte al út dat it kabinet teamsporten foar folwoeksenen stillizze wol. Reizgje mei it iepenbier ferfier mei allinnich noch as it strikt needsaaklik is.