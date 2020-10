Kabinet komt mei spesjale rûtekaart mei coronamaatregels

Foar't de nije coronateststrjitte yn Ljouwert tiisdeitemoarn syn doarren iepene, stie der al in aardige rige. In soad minsken woene har om 9:00 oere fuortendaliks teste litte yn it nije testsintrum fan U-Diagnostics op yndustryterrein De Hemrik. Dat sintrum siet earder yn in skybox yn it Abe Lenstrastadion op It Hearrenfean.

Der stiet in grutte kontener en in grutte tinte op de Pallasweg 14 op De Hemrik. Hjirtroch kinne minsken drûch bliuwe mocht it de kommende hjersttiid reine. Op it terrein is romte foar tolve auto's, dy't fan 9:00 oant 13:00 delkomme kinne foar in test. Mocht it te drok wurde, dan hat it bedriuw noch de mooglikheid om de doarren langer iepen te hâlden.