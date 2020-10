Kabinet komt mei 'gedeeltelijke lockdown'; Buma: "Houd je ook binnen aan de regels"

Foar de senioaren is it fuotbal foarearst efkes oer by v.v. Workum. Foarsitter André Visser hie de maatregels al wol ferwachte. "Sjoen nei de reaksje fan Rutte kinne wy ek net oars dan dêr begryp foar hawwe. As it in bydrage docht om it oantal kontakten te beheinen en in stap te meitsjen, dan kinne wy net oars."

In hurd gelach bliuwt it wol. "Wy binne fleksibel, mar it entûsjasme nimt hieltyd wol wer efkes ôf mei sokke maatregels. Mar it is nedich en wy sjogge út nei it moment dat wy wol wer allegearre fuotbalje kinne," seit Visser.