Berltsum krijt nije sportskoalle: "Wy gean der gewoan foar"

Al jierren kinne se yn Berltsum by Fysio Eijzenga telâne foar sport, mar de fitnessromte is eins te lyts foar it jaan fan groepslessen. De famylje Eijzenga is dêrom op syk gien nei in nije lokaasje, en mei sukses. Doe't fysioterapeut en trener Hans Hoogsteen dêroer hearde, woe hy graach ynspringe. "It wie myn dream om soks op te setten. En dat it no echt barre sil, is geweldich. Dit hie ik net dreame kinnen."

In grut poadium fan 10 by 10 meter komt yn it midden fan de loads te stean. It is it pronkstik fan de seal, en neffens mei-eigener Hans unyk: "Dat ha ik noch noait ergens sjoen, dus dêr binne wy ek echt wol hiel grutsk op." Op it poadium wurde groepslessen jûn yn ûnder oare boksen, Kettlebell en TRX.