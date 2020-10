Learaar Winsumer basisskoalle útroppen ta duorsumste dosint fan it jier

Learaar Ewoud van der Weide fan OBS It Bynt út Winsum is dit jier útroppen ta duorsumste dosint fan Nederlân yn it primêr ûnderwiis. De priisútrikking wie moandeitejûn yn Amsterdam, dat barde digitaal fanwege corona. Mei de lanlike ferkiezing Duurzame Docent wolle ûnderwiisorganisaasje duorsume dosinten oanmoedigje en in poadium jaan.