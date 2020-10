Fjouwer grutte reedrydwedstriden yn Thialf op It Hearrenfean

Troch it fuortfallen fan de earste searje World Cupwedstriden wie der ferlet om foar de earste helte fan dit seizoen in sterke nasjonale kalinder del te setten.

"We wolle graach wedstriden ride en dêrom ha we ús stientsje ek bydroegen", seit Douwe de Vries, foarsitter fan de Atleteferienging fan de KNSB. "Ek foar de riders binne dit finansjeel lestige tiden en no kieze we der bewust foar om te ynvestearjen yn ús sport."