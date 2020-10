Blessuere Issa Kallon falt ta: NAC-út mooglik helber

Freed spylje de Ljouwerters tsjin koprinner NAC Breda. Dat is in wichtige wedstriid en om dy reden hat trainer Henk de Jong Kallon der mar al te graach by dan.

Kallon makke dit seizoen al fiif goals en is bliid dat er mooglik meidwaan kin freed. "Gelukkig is de echo gewoon goed, dus nu kunnen we kijken of ik vrijdag haal."