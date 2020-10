Wannear wurdt coronasituaasje yn Fryslân earnstich?

Van 'soarchlik' nei 'earnstich'

De GGD, it RIVM, de Feilichheidsregio en it ryk meitsje allegearre mei-inoar út op hokker 'nivo fan risiko'oft in regio stiet. Der binne trije kategoryen: waaksum. soarchlik en earnstich. Fryslân stiet op dit stuit op it nivo 'soarchlik', omdat de sinjaalwearde heger is as 50.

Begjin oktober is dat nivo oanpast, om't yn it lêstoan fan septimber it tal besmettings de 100. 000 ynwenners oer de grins fan 50 gien is. As in regio oer de grins fan 150 hinne giet, is de kâns grut dat it risikonivo oanpast wurdt nei 'earnstich'.

Faak duorret it in pear dagen foar't it risikonivo oanpast is. Sa waard de foarige krityske grins, dy fan 50, op 28 septimber berikt. Op 1 oktober waard it risiko-nivo ek echt ferhege.

As Fryslân op it nivo 'earnstich' komt, is de situaasje net langer yn de stringen te hâlden mei de besteande maatregels en is hurd yngripen needsaaklik. Der sille strangere maatregels komme moatte om derfoar te soargjen dat de soarch net oerspield wurdt en de oerheid wer better sicht kriget op de fersprieding fan it firus.