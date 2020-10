Rekôrtal nije coronabesmettingen yn Fryslân

Sikehûssifers

Yn de Fryske sikehûzen lizze op it stuit 38 minsken fan wa't tocht wurdt dat se it coronafirus ha. Fan har lizze 32 op in gewoan sikehûsbêd, dat is twa kear safolle as ein ferline wike, doe't foar it lêst sifers nei bûten kamen.

Seis minsken lizze op de intensive care, dat sifer is gelyk bleaun. Yn de noardlike sikehûzen mei elkoar lizze no tachtich minsken mei nei alle gedachten it coronafirus. Likernôch in fjirde part dêrfan komt fan bûten de regio.