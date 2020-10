Fryske Gea set fraachtekens by ôfbeakenjen fan gebieten om greidefûgels te beskermjen

Fryslân en Grinslân binne de grutste slachtoffers fan aairôf docht bliken út it ûndersyk fan de Sovon. Tusken de 42 en 45 prosint fan de nêsten wurdt leechrôve troch foksen of rôffûgels. Dizze preditoaren kinne faak ienfâldich by de aaien komme en dêrom wurde gebieten ôfset mei skoktried. Neffens Germ van der Burg fan it Fryske Gea yn de Súdwesthoeke wurket it ôfbeakenjen fan it gebiet lang net altyd. "Trije jier lang ha wy in grut gebiet ôfbeakene mei triedden om de foks te kearen, mar nei trije jier koene wy gjin grut ferskil sjen."

De Súdwesthoeke hat in gebiet fan 5 kilometer ôfset, mar seach gjin ferskil tusken it gebiet binnen de triedden en it gebiet dêr bûten. Van der Burg: "Wy koene net oantoane dat de perselen binnen it raster bettere útkomsten hiene dan de perselen bûten it raster."