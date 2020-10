Op de #Wirdumerdijk in #Leeuwarden heeft even na 19.00 uur een steekincident plaatsgevonden. Een nog onbekend persoon raakte hierbij gewond. Aard van de verwonding is onbekend. Aanleiding van het incident wordt onderzocht. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Politie Fryslân @polfryslan

Het slachtoffer is inmiddels per ambulance naar een ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd. Ter plekke is een sporenonderzoek gestart en wordt met eventuele getuigen gesproken.