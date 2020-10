Belgyske fiskkotter fêstrûn op Noardseestrân by Flylân

De Belgyske kotter hie motorproblemen, en is troch de streaming nei it strân fan Flylân dreaun. In berger hat besocht op it skip los te lûken, mar dat slagge moandeitemoarn noch net. Der sil no sjoen wurde oft it mei heech wetter better slagget. Dit is om 17:00 oere middeis. Foar safier bekend is der gjinien ferwûne rekke.