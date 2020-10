Oerdrift ta sammeljen fan ytkastanjes nimt yn Fryslân noch gjin flecht

"Het is herfstvakantie, en dan zie je mensen wel extra het bos in trekken, vooral nu het nog redelijk weer is. Wat doe je dan, dan ga je vruchten verzamelen", fertelt boskwachter Henk-Jan van der Veen yn de bosk by Aldemardum. "Op zich is dat geen punt, daar is het bos ook voor, maar soms kom je mensen tegen met enorme afgeladen zakken met tamme kastanjes en andere vruchten, dan denk je wel eens: dat mag misschien iets minder."

Ytkastanjes en hazzenuten

It giet foaral om fruchten dy't ek foar minsken ytber binne, neffens Van der Veen. "We hebben in Nederland natuurlijk een aantal bomen die vruchten hebben - eik, beuk, hazelaar, tamme kastanje - maar niet iedere vrucht is altijd geschikt om te eten, dan zie je mensen focussen op één ding zoals tamme kastanjes of hazelnoten." Op it stuit sjocht hy it noch net in hiel soad barren yn Fryslân, mar syn kollega's yn oare parten fan it lân falt it wol op. "We komen elders in het land mensen tegen met afgeladen zakken."

In pear hantsjes fol is prima

Neffens de boskwachter sit soks ek yn de natoer fan in minske. "Ik denk wel dat dat een soort oerdrift is om vruchten te verzamelen, we zijn van oorsprong natuurlijk jagers/verzamelaars. Daarvan zit ook nu nog iets in de mens." En meastentiids is it ek gjin probleem, mar tefolle fan it goede is nea posityf. "Een paar handjes noten meenemen, daar valt niemand over. Maar als je met hele tassen uit het bos komt, dan laat je ook niets over voor iemand anders", sa seit Van der Veen.