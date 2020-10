Skiedsrjochter Erwin Zeinstra út Dronryp sil grinsrjochter wêze by de UEFA-wedstriid woansdei tusken Kroaasje en Frankryk. Zeinstra is grinsrjochter fan Björn Kuipers. De wedstriid wurdt spile yn it Maksimirstadion yn Zagreb en begjint om 20.45 oere.