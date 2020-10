Wettersteuring yn St.-Anne: wetter earst siede

As gefolch fan de breuk yn de wetterlieding moatte bewenners harren wetter út foarsoarch trije minuten siede foardat se it brûke. Ek kin it wetter in oare kleur ha. Minsken dy't it wetter brûke wolle foar in flesse foar lytse poppen wurdt oanrieden om mineraalwetter te brûken.

Vitens hat elkenien dy't it oangiet in brief stjoerd mei ynstruksjes.