Rekôrtal nije Fryske coronabesmettingen: 294 | Tal net-IC-pasjinten yn Fryske sikehûzen ferdûbele

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) ferwachtet strangere maatregels fan it kabinet tsjin it coronafirus. Neffens harren begjint de twadde weach op in tsûnamy te lykjen. "De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem", seit Peter Paul van Benthem, de foarsitter fan de federaasje.

Medyske spesjalisten binne benaud dat der yn novimber sa'n 5.000 coronapasjinten yn it sikehûs lizze as it belied net feroaret. Dat is fjouwer kear safolle as no. Yn dat gefal soe sa'n 70 prosint fan de reguliere soarch net mear jûn wurde kinne. Dat is mear as yn de earste weach fan ôfrûne foarjier.