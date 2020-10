Rekôrtal nije Fryske coronabesmettingen: 294 | Medysk spesjalisten: it begjint op in tsûnamy te lykjen

It restaurant fan iisstadion Thialf op It Hearrenfean bliuwt ticht. Dat is de útkomst fan in oerlis tusken de gemeente Hearrenfean en de direksje fan Thialf. Earder hie boargemaster Van der Zwan sein dat it restaurant iepenbliuwe koe, omdat it neffens him om in horekagelegenheid giet. Mar foarsitter Buma fan de Veiligheidsregio hat sein dat it ticht moat. Buma hat it restaurant fan de iishal yn Ljouwert ek slute litten, omdat it sjoen wurdt as in sportkantine. En neffens de lanlik regels moatte dy ticht.

Boargemaster van der Zwan jout him der by del dat it restaurant fan Thialf ticht moat. Hy fynt dat binnen ien feilichheidsregio net ferskillende besluten naam wurde moatte.