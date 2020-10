OMT jout nij advys oan it kabinet | Reade Krús iepenet gironûmer

It Outbreak Management Team (OMT) sil hjoed in nij advys jaan oan it kabinet. Snein wie der in oerlis tusken it kabinet en it OMT op it Catshûs. Nei ôfrin fan dit oerlis waard bekend makke dat der yn alle gefallen strangere maatregels naam wurde sille. Nei alle gedachten wurde dizze maatregels tiisdeitejûn bekend makke yn de parsekonferinsje fan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.