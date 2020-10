Coronanijs fan 12 oktober; rekôrtal besmettingen

294 nije besmettingen yn Fryslân binne dizze moandei meld, en dat wylst it der snein noch 179 wiene en dat wie al in flink rekôr. "It hege oantal hat te krijen mei in administrative ynhelslach fan juster en hjoed. We hoopje dat de sifers fan moarn ôf wer better betrouber binne. De sifers fan ôfrûne wike wienen eins krekt wat mear as wat we meld ha", seit Margreet de Graaf fan de GGD Fryslân. "Deisifers sizze net sa folle, moatst sjen nei de trend yn in wike. Mar it rint wol op, dat hienen we ek wol ferwachte. It gong elke kear oer de kop yn in pear dagen. Dy eksponinsjele groei is der wat ôf, mar it rint noch hieltyd omheech en dêr wurdst net bliid fan."