Ferskil earm en ryk: dûbeltsjes wurde yn Harns net gau kwartsjes

It byld fan Harns is net unyk yn Fryslân. Ek yn bygelyks Achtkarspelen en Ljouwert spylje deselde problemen. Yn Harns is de wyk Plan Zuid ien fan de wiken dêr't minsken mei in leech ynkommen wenje. PvdA-riedslid Bartele Boersma, ûnder mear ferantwurdlik foar folkshúsfêsting, herkent it byld út it ûndersyk wol. "Dit wie altyd al in wyk dêr't de minsken minder kânsen ha. Der sieten hjir minsken byinoar dy't help nedich hiene, mar it net krigen. Se krigen net de stipe dy't se nedich hiene om har te ûntwikkeljen. Dêr hawwe wy as gemeente Harns ek bot yn ynvestearre."

In soad fan de âldere wenten ha plak makke foar nijbou. Minsken mei problemen kinne op alle mooglike wizen help en ek finansjele stipe krije.

Skuld fan it systeem

Heechlearaar Maarten van der Ham neamt de regionale ferskillen yn De Volkskrant ferûntrêstend. Boersma is it dêr mei iens. Hy neamt it sels in systeemflater. "It moat net sa wêze dat minsken yn earmoed libje. Minsken meie in ferkearde kar meitsje, mar as oerheid moatte je der dan wol stean om se te helpen."

In better salaris foar bygelyks timmerlju of lassers soe dêr al by helpe, tinkt Boersma. "Jild is gewoan belangryk; stel dat je betiid wurkje moatte om't dyn âlden skulden hawwe? Jild kin belangryk wêze om kânsen te pakken."

Der binne ek grutte ferskillen tusken de earmere regio's ûnderling. As je Fryslân fergelykje mei Brabân, dan fertsjinje se dêr al gau trijetûzen euro yn it jier mear as hjir. Mar ek tichterby binne al grutte ferskillen. Bern dy't earm opgroeie yn in stêdlike omjouwing, fertsjinje letter in dúdlik leger ynkommen as bern út like earme húshâldingen út foarstêden of doarpen. It giet dan al gau om sa'n twatûzen euro.