Trainer Henk de Jong: "It wie goed sa, mar wy misse de tolfde man"

Neffens De Jong hat syn ploech goed spile snein, mar giene syn fuotballers wol wat te sleau mei de romte om. Hy fynt dat ûnder dizze omstannichheden lykwols ek net sa frjemd. "Der sit gjin leven yn", doelt de trainer op it lege Cambuurstadion. "Us minsken binne der net, en dan moatst it wol even dwaan. Dat is sa lestich. Wy hawwe normaal ús stadion fol, wy misse de tolfde man."

Blessuere Kallon

In minpuntsje foar Cambuur is dat gongmakker Issa Kallon mooglik inkelde wiken net spylje kin. Hy waard oan de ein fan de earste helte wiksele mei in hamstringblessuere. De Jong: "De kâns is der dat Kallon in pear wiken ôfwêzich is."

Doelpuntemakker Giovanni Korte: