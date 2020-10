Kreaze kompetysjestart foar follybalsters VC Snits

Yn de earste set bleau it in skoft spannend. VC Snits rûn úteinlik út en koe de marzje yn de earste set behâlde: 25-22. Ek de twadde set wie spannend. FAST kaam op in foarsprong fan 10-12, mar Snits koe wol wer bykomme en pakte sels noch de set: 25-23. Yn de lêste set kamen de Snitser froulju net echt mear yn 'e problemen: 25-18.

VC Snits-spiler Jasmijn Akse: