Coronanijs 11 oktober: Nij deirekôr yn Fryslân mei 179 besmettingen

Yn de hiele wrâld is it Coming Out Day, de dei foar de akseptaasje fan minsken mei in oare seksuele aard of genderidentiteit. Op hast alle gebouwen fan de Nederlânske oerheid wapperet dêrom de reinbôgeflagge en ek yn ferskate gemeenten yn Fryslân is de flagge te sjen. Yn de measte gefallen al sûnt freed, want foar de snein jildt in oare flagge-ynstruksje. Der binne gjin manifestaasje en eveneminten, om't der fanwege de coronakrisis gjin groepen gearkomme meie.

Op it Provinsjehûs yn Ljouwert wapperet de reinbôgeflagge foar it earst op Coming Out Day.