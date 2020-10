Tekeningen foar flot Sterke Yerke 4 binne klear

"Binnen no en in pear moannen kinne we oan de bou begjinne", tinkt Wilfred de Jong. "Dêrnei giet it hurd." De Jong en syn mei-inisjatyfnimmers ha in foarriedige begrutting makke fan acht ton foar it hiele projekt. "De notaris en advokaat dogge alles fergees, dus dat kin fan de begrutting ôf. We ha in hiel soad frijwilligers. It bouwen fan it flot, dêr meitsje we no dy begrutting foar."

Hiel oars as earst

It binne hiel oare bedragen as wêr't de earste flotten fan de Sterke Yerke oait mei begûnen. "De earste koste 500 gûne, ynklusyf piano", laket De Jong. "Mar dy fergong dan ek op de Noardsee, ûnderweis nei Ingelân. De twadde hie sels in biertaap en dy koste ek mar 1.000 gûne. Dêrmei ha we Londen wol helle."

De tredde, de ferneamste, is strâne foar de kust fan Bonêre. "Mar we ha dochs dy oseaan oerstutsen. Mei de ûnderfining dy't we dêrmei opdien ha, bouwe we no de fjirde. Dy wurdt wol folle better en sterker as de tredde."