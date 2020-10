Skiermûntseach is coronafrij, mar de eilanners freegje harren wol ôf: hoelang noch? Oant no ta is der gjin inkelde offisjele besmetting fêststeld. Mar no't de hjerstfakânsje begûn is, komme der wer in soad minsken nei it eilân. Bewenners stean op skerp.